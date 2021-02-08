تعليم شمال غزة تكرّم معلمتين مشرفتين تربويتين

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المعلمتين عفاف محمد بله، وأمل إبراهيم لبد، لترقيتهما إلى مشرفتين تربويتين وانتقالهما إلى مديريتي شرق غزة ورفح على التوالي.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب.

وهنأ أ. حرز الله المعلمتين لتكليفهما بهذين المنصبين، حيث تم تكليف المعلمة عفاف محمد بله، مشرفة لمبحث اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم- شرق غزة، والمعلمة أمل إبراهيم لبد، مشرفة لمبحث الفيزياء بمديرية التربية والتعليم- رفح.

وتمنى مدير التعليم لهما التوفيق والتميز في هذه المهمة، والتي جاءت كنتيجة طبيعية للجهد الكبير الذي تم بذله في الميدان التربوي خلال سنوات خدمتهن كمعلمات بمدارس مديرية شمال غزة.

وأشار أ. حرز الله إلى أن هذا التكليف يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات مديرية شمال غزة، التي تزخر بالمتميزين من المعلمين والمعلمات ورؤساء الأقسام والعاملين.

يشار إلى أن مديرية شمال غزة كانت قد احتفلت قبل أيام بتكريم (84) من كوادرها لفوزهم بجائزتي "الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمعلم المتميز 2020"، و"فرسان المحتوى الرقمي".