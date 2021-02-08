تعليم خان يونس يطلع على تعليمات الامتحانات النهائية

خان يونس- الرأي

‏اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، بمديري ومديرات المدارس لاطلاعهم على تعليمات الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وافتتح اللقاء أ. الفرا بكلمة رحب بها بالحضور، وثمن الجهود المتميزة لمديري المدارس ومديراتها في إنجاح العملية التعليمية، وشكر إدارة مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين لاستضافتها الاجتماع.

وأكد على أن الامتحانات للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر تبدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري وتنتهي في الثامن عشر، وأن تكون الامتحانات الأخرى التي لم يشتمل عليها الجدول خلال اليوم الدراسي وحسب ما ترتأيه المدرسة وخلال حصة دراسية واحدة، وضرورة الالتزام بالمادة التعليمية التي أقرتها الوزارة عند وضع أسئلة الامتحانات.

وبين على أن تقوم كل مدرسة بتصوير الأسئلة داخل المدرسة ومن لا يتمكن من ذلك يستعين بقسم الامتحانات في المديرية، والتأكيد على أن طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي لا يخضعون لامتحانات ويتم تقييمهم وفق نماذج التقييم الواقعي، أما طلبة الثانوية العامة فيستمر انتظامهم في العملية التعليمية إلى يوم 18/ 2، مع العلم أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 27/2/2021، وسيتم تسليم الشهادات في أول يوم من بدء الفصل الدراسي.

ونوه أ. الفرا إلى أن العمل خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون ستة أيام بواقع 3 أيام لكل مجموعة، وأشار إلى ضرورة الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين، هذا وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

ومن ناحيته أكد أ. العسولي على ضرورة الانتهاء من استهلاك كتب الفصل الدراسي الثاني، استعداداً لاستلام الكتب للفصل الدراسي الجديد، كذلك متابعة إجراءات السلف المدرسية مع قسم الشؤون المالية، موضحاً أن هناك 4 مدارس سيتم اعتمادها كمراكز تسجيل للانتخابات وهي خالد الحسن الثانوية للبنين، وحاتم الطائي الأساسية، وخان يونس الثانوية للبنات، وسمو حمد للبنات.

وفي كلمته أشاد د. رمضان بجهود مديري المدارس ومديراتها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بجدول الامتحانات المرسل من الوزارة وتنفيذ اختبارات المباحث التي لم تُدرج في الجدول خلال الحصص الصفية، كذلك إدخال العلامات أولاً بأول على برنامج الإدارات المدرسية.

هذا وتم الرد على مداخلات الحضور.