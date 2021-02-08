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تعليم خان يونس يعزز العلاقة بين إدارة المديرية وأولياء الأمور

08 شباط / فبراير 2021 11:31

تعليم خان يونس يعزز العلاقة بين إدارة المديرية وأولياء الأمور
تعليم خان يونس يعزز العلاقة بين إدارة المديرية وأولياء الأمور

خان يونس- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الإثنين ، وفداً من إدارة مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين، ومجلس أولياء الأمور.

وضم الوفد: د. نائل الحلاق مدير المدرسة، ود. إسلام شهوان، وأ. مي الفرا، وأ. بثينة اللحام، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.
ورحب مدير التعليم بالحضور، مؤكداً على العلاقة الوطيدة بين إدارة المديرية وأولياء الأمور، موضحاً أن مجالس أولياء الأمور في المديرية والمدارس يشكلون حاضنة للمؤسسة التعليمية.
ومن ناحيته أوضح الوفد أن هذه الزيارة تهدف إلى تقديم الشكر والعرفان لإدارة مديرية التربية والتعليم بخان يونس على جهودها المتميزة في تقديم الخدمة الأفضل بالرغم من الظروف الصعبة وانتشار جائحة كورونا.

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