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لتحديد المساحات الموصى بزراعتها

"الزراعة" برفح تطلق خطة لزراعة الخضار للعروة الربيعية

08 شباط / فبراير 2021 11:36

"الزراعة" برفح تطلق خطة لزراعة الخضار للعروة الربيعية

رفح- الرأي

 تستكمل وزارة الزراعة الفلسطينية، خطتها لتحديد المساحات الموصى بزراعتها من محاصيل الخضار الرئيسية في قطاع غزة للعروة الربيعية2021م .
و عقدت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بالتنسيق مع مديرية زراعة رفح،  بهذا الخصوص، لقاءً هاما مع مزارعي محافظة رفح بمقر المديرية، وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الخطة وسبل تطبيقها على أرض الواقع.
و تركزت الورشة على توعية المزارعين، وإرشادهم وتنبيههم إلى المخاطر المتوقعة في حال عدم الإلتزام بخطة وزارة الزراعةلتحديد مساحات  المحاصيل المزروعة من الخضار.  
ويُعد التزام المزارعين بالخطة وتعليمات الوزارة، دعماً لصمودهم، وضماناً لتسويق منتجاتهم محلياً، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويجنبهم الخسائر التي قد تنتج هذا الموسم، نظراً لتراجع عمليات التصدير والتسويق الخارجي في ظل أزمة "كورونا" العالمية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية
وتهدف خطة الوزارة، إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.

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