"الداخلية" تفتتح المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز "المراقبة والسيطرة"

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز منظومة المراقبة والسيطرة للأماكن الحيوية بقطاع غزة.

وتعتمد منظومة المراقبة والسيطرة على تغطية وربط الأماكن الحيوية بشبكة كاميرات مراقبة؛ لتعزيز حالة الأمن والاستقرار.

وحضر افتتاح المرحلة الثالثة، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، وعدد من أعضاء قيادة الوزارة، حيث تتمثل تلك المرحلة بربط مناطق محافظة غزة كافة بمنظومة المراقبة والسيطرة، وإدارتها بغرفة عمليات موحّدة.

وقال مدير عام العمليات المركزية، العميد فايق المبحوح، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع تعزيز منظومة المراقبة والسيطرة، والذي بدأته العمليات المركزية قبل سنوات بهدف تغطية كافة المناطق والمنشآت الحيوية والأماكن المركزية في قطاع غزة بكاميرات المراقبة.

وأكّد العميد "المبحوح" – في تصريح لموقع الداخلية – أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تحرص على مواكبة التطور وتحديث الإجراءات الأمنية؛ في سبيل زيادة الضبط والسيطرة بما يُعزز حالة الأمن والاستقرار، ويمنح المواطنين شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.

بدوره، أشاد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم بالجهود التي تبذلها العمليات المركزية في تعزيز منظومة المراقبة والسيطرة.

وقال اللواء "أبو نعيم"، في كلمة خلال الافتتاح، إن وزارة الداخلية تحرص على توفير كافة الإمكانات المتاحة، لا سيما الوسائل التقنية والتكنولوجية في خدمة العمل الأمني والشرطي؛ من أجل الحفاظ على أمن وحياة المواطنين.

ولفت "أبو نعيم" إلى أهمية منظومة المراقبة والسيطرة في حماية المجتمع من الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تواصل جهودها ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وحماية السلم الأهلي.