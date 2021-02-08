الخدمات الطبية تُنفذ حملة "فحص نظر" وتُوزع نظارات على النزلاء

غزة- الرأي

نفذت إدارة العيادات والمراكز الصحية التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة "فحص نظر شامل" لجميع النزلاء في مديرية الإصلاح والتأهيل غرب مدينة غزة، كما وزعت نظارات طبية عليهم.

جاء ذلك، خلال لقاء بحضور كل من العقيد طبيب محمد عوض مساعد المدير العام لشئون العيادات، والعقيد إيهاب الدالي مدير إدارة المراكز الصحية، والرائد محمود أبو ريالة مدير دائرة عيادة مراكز الإصلاح والتأهيل، والرائد زياد يعقوب ممثلاً عن مركز الإصلاح والتأهيل "الكتيبة".

وأوضح العقيد عوض أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات مدير العام للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح وتشمل سلسلة حملات صحية وخدمات تقدمها الخدمات الطبية داخل أماكن الاحتجاز.

بدوره، أشار الرائد أبو ريالة إلى توزيع نظارات طبية لمن يحتاج من النزلاء وتقديمها لهم مجاناً، حيث جرى توزيع 34 نظارة لصالح مراكز النزلاء.

من جانبه، أثنى الرائد يعقوب على جهود الخدمات الطبية والصليب الأحمر التي تهدف لرفع معنويات النزلاء من خلال عدة حملات طبية وتثقيفية والسعي قدما لتطوير عيادة المركز.