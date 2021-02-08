"الأدلة الجنائية" تفتتح دورة تخصصية في علم البصمات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية دورةً تخصصية في علم البصمات بالتعاون مع معهد التدريب بوحدة التخطيط والتطوير بالشرطة.

وحضر افتتاح الدورة العقيد علي القدرة مدير الإدارة ونائبه العقيد أيمن جندية، والمقدم أحمد مقبل مدير معهد التدريب بوحدة التخطيط والتدريب بالشرطة.

وأوضح العقيد القدرة خلال كلمته افتتاحية، أن الدورات التدريبية والتطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد العاملين في الميدان لاسيما في ظل المهام التخصصية والفنية لمنتسبي إدارة الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات، مشيداً بدور أفراد الإدارة في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى أهمية هذه الدورة المتخصصة في الارتقاء بمستوى الضباط، لافتًا إلى أن الإدارة تسعى إلى الارتقاء بمستوى منتسبي جهاز الشرطة.

وذكر القدرة أنه سيتم توزيع شهادات على المشاركين بعد الانتهاء من الدورة، وستعتمد من قبل وحدة التخطيط والتطوير بجهاز الشرطة الفلسطينية.

بدوره واضح المقدم أحمد مقبل مدير معهد التدريب بوحدة التخطيط والتطوير بالشرطة أن الدورة عبارة عن دبلوم تشمل (60) ساعة دراسية ما بين مواد عملية ونظرية ومواد تطبيقية في علم البصمات، مشيراً إلى أن عدد الملتحقين فيها (12) ضابطاً من إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالدورة والتفاعل مع المحاضرين، متمنياً الاستفادة الكاملة من الدورة في حياتهم العملية والنظرية.