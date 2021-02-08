"العامودي": إنشاء ديوان المظالم لحل شكاوي المواطنين العالقة

غزة- الرأي

أكد العقيد رائد العامودي مدير وحدة ديوان المظالم، أن إنشاء ديوان المظالم كبادرة من مدير عام الشرطة، بهدف فتح سياسة الباب المفتوح لحل شكاوي المواطنين العالقة ، والهدف من انشائه استقبال المواطنين الذين لديهم شكاوي أو مظالم على العاملين في جهاز الشرطة أثناء تأدية مهامهم مع المواطنين .

وقال العقيد العامودي، إن سياسية الباب المفتوح تتمحور حول العلاقة المفتوحة والمباشرة بين المسئول والمواطن لحل الشكوى ورفع المظلمة ، مبيناً أنه تم استقبال700 شكوى خلال العام الماضي وتم حل معظمها .

وأشار إلى أن الاعتماد في القت الحالي على سياسة الطاولة المستديرة وهي للفرقاء التي عجزت الأطراف عن حل المشكلة بينها ونحاول أن نجمع الأطراف ونقارب وجهات النظر ونعمل على تجاوز الشكوى وتقديم الحلول المتعددة لإرضاء جميع الأطراف والوصول لحل يرضي لجميع ومن ثم نقوم بعمل سند اتفاق بين الطرفين .

وذكر أن هذه الطريقة حققت نجاحاً كبيراً وحققت العديد من القضايا خاصة المواطنين الغير راغبين أن تصل قضاياهم للنيابة أو القضاء ،لسنا بديلا عن أحد نعمل على الحلول مساعدين ومساهمين للنيابة والقضاء أما إذا تعذرت فيستمر العمل في القضاء حسب العمل في الأصول نحن نساهم ونشارك في حل القضايا .

وبيّن العامودي نستقبل القضايا الخاصة بسلامة إجراءات الشرطة وهذه القضايا نقوم بحلها على الفور وإذا ثبت أن هناك مخالفات في سلامة الإجراءات نحولها للأمن الخاص للتحقيق في القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها .

وعن القضايا التي يتم استقبالها من خارج قطاع غزة أكد العقيد العامودي استقبلنا قضايا من العديد من الدول منها مصر والسعودية وأستراليا وكندا وكذلك هناك العديد من القضايا التي تصلنا من الضفة .

وعن قنوات استقبال الشكاوى أشار العامودي إلى "نقوم باستقبال هذه القضايا من خلال صفحة مدير عام الشرطة والذي يقوم بدوره بالاطلاع على الشكاوي ودراستها وتحويلها إلى ديوان المظالم ،كذلك تم تخصيص يوم الاثنين يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين من خلال الشكوى المباشرة لمدير عام الشرطة ، بالإضافة لاستقبال شكاوى من خلال صفحة الشرطة على الفيس بوك.

وأكد العقيد العامودي أن مدير الشرطة يطّلع على الشكاوى ويتابعها بشكل مباشر وإذا شعر أن هناك ظلم يقوم بنفسه بالتواصل مع المواطنين ويسمع منهم ويتم احضارهم لمكتبه .

ونوه أنه يتم تخصيص يوم الجمعة والسبت للاطلاع على جميع الشكاوى الواردة لدى صفحة الشرطة ومتابعة الشكاوى الواردة عليها .

وأوضح العامودي أن استقبال الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاقة حيث تتطلب الحصول على الأوراق والبحث عن الإجراءات والتواصل مع أطراف النزاع .

وعن طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسات الخارجية قال : " إن هناك علاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان من خلال الزيارات المتتابعة و عقد ورشات العمل .