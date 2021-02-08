"التعليم" تنفذ دورة إعلامية للمنسقين الإعلاميين في المدارس

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ دورة إعلامية للمنسقين الإعلاميين في المدارس والبالغ عددهم 400 منسق.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي، إن الدورة التي تُعقد عن بُعد تأتي بهدف تطوير مهارات وقدرات المنسقين الإعلاميين في المجال الإعلامي وتعزيز حضور المدرسة في المشهد الاعلامي من خلال استثمار أدوات ونوافذ الإعلام المتنوعة .

من جانبه أوضح مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مدحت الزطمة، أن الدورة تركز على عدة محاور أبرزها التربية الإعلامية مفهومها وأهميتها ومهاراتها وكيفية الاستفادة منها في التعامل السليم مع وسائل الاعلام الرقمية ، كما تتضمن الدورة محور الكتابة الصحفية وصناعة المحتوى التي تعتبر من مكونات التربية الإعلامية أيضا.

بدوره قال مدير المعهد الوطني الدكتور علي أبو سعدة، إن المعهد مستمر في تنفيذ الدورات النوعية لموظفي الوزارة بالشراكة مع مختلف الإدارات وذلك ضمن تطوير العمل التعليمي والتربوي.

يشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت خلال الأشهر الماضية مشروع المنسق الإعلامي المدرسي والهادف إلى تفعيل العمل الإعلامي في المدارس.