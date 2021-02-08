"التعليم" تنفذ محاضرة علمية بعنوان "سيكولوجية القيادة المثالية"

غزة- الرأي

نفذ المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي محاضرة علمية بعنوان "سيكولوجيا القيادة المثالية ".

واستهدفت المحاضرة المدراء العامون ومدراء التربية ومدراء الدوائر والمشرفين التربويين ومدراء المدارس.

وحاضر في اللقاء الذي عُقد عن بُعد المستشار الدولي والخبير في الإدارة والتنمية البشرية الدكتور علي القاسم – من الأردن.

وقال مدير المعهد الوطني الدكتور علي أبو سعدة أن المحاضرة التي امتدت على مدار يومين بواقع (5) ساعات تدريبية، تأتي ضمن خطة الوزارة في تعزيز المعارف النظرية والتطبيقية لدى القيادات التربوية في مجال الإدارة والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن المحاضرة تضمنت عدة محاور منها الوعي الشخصي، من على صواب، العقل الملون، سيكولوجية التحفيز والإلهام، الممارسات القيادية الفعالة.

وقد أثنى المشاركون في المحاضرة بشكل واضح على المحتوى العلمي الذي تم تقديمه بأسلوب شيق ومميز، وحضر المحاضرة (100) مشارك من فئة القيادات التربوية.