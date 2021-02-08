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وزارة السياحة تنفذ 220 جولة تفقدية خلال يناير الماضي

08 شباط / فبراير 2021 12:10

وزارة السياحة تنفذ 220 جولة تفقدية خلال يناير الماضي
وزارة السياحة تنفذ 220 جولة تفقدية خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أن طواقم الوزارة نفذت خلال شهر يناير الماضي، أكثر من (220) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث السياحة وذلك بهدف متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والاغلاق.
واضاف الوزارة، في تصريح صحفي أنها واصلت منذ بداية العام الجديد جولاتها التفقدية على العشرات من المنشآت السياحية في قطاع غزة لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا، والحد من انتشاء فيروس كورونا. 
واشارت الوزارة الى ان طواقمها أجرت خلال الايام الاربعة الماضية 57 جولة جديدة على المنشآت السياحية ما بين مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك في المنطقة الوسطى وخانيونس ورفح، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين .

147522787_2046444998831211_5903697822613542797_o وزارة السياحة تنفذ 220 جولة تفقدية خلال يناير الماضي 148375728_2046444985497879_3468227025769941710_o
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