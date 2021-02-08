"الزراعة" تتفقد مزارعي الخضار في منطقة الشيخ العجلين

غزة- الرأي

نفذ قسم البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، جولة تفقدية على مزارعي الحمضيات، وأخذ عينات تربة وإرسالها الي مختبر التربة والري لفحص العناصر الموجودة في التربة لإعطاء الوصفات المناسبة .

وفي السياق ذاته نفذ قسم الخضار بالمديرية، جولة على مزارعين الخضار في منطقة الشيخ العجلين، وتم الاستماع الي شكاوي المزارعين واعطائهم الإرشادات الزراعية اللازمة.

كما قام قسم الانتاج الحيواني جولة اخرى على مربي المواشي .

تاتي جميع الجولات المذكورة لتعزيز التواصل مع المزارعين وتأكيداً على دور وزارة الزراعة لمتابعة المزارعين والوقوف بجانبهم،ومتابعة،أوضاعهم،وتذليل كافة العقبات أمامهم.