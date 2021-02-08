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"الزراعة" تتابع أصناف الخضار والبذور الجديدة التي تدخل القطاع

08 شباط / فبراير 2021 12:19

"الزراعة" تتابع أصناف الخضار والبذور الجديدة التي تدخل القطاع

غزة- الرأي

واصلت اللجنة المكلفة بمتابعة أصناف البذور الجديدة  في وزارة الزراعة، زياراتهم الميدانية علي عدد من المزارع بقطاع غزة لمتابعة أصناف الخضار التي تدخل القطاع.
وخلال الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها اللجنة والتى جرت علي زيارة عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة من أصناف الخضار كالخيار، والبندورة، والبازنجان والفلفل الحار واصناف خضار أخري  في محطات التجارب الزراعية المنتشرة في القطاع والتابعة لوزارة الزراعة وعدد من المزارعين الريادين .
وتأتي هذة الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها الوزارة تماشيا مع عناصر إستراتيجية الزراعة في ضبط جودة المدخلات الزراعية وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء والنهوض بالقطاع الزراعي خصوصا لبنة الزراعة وأهم مقومات نجاحها وهي البذور الزراعية .
كما تهدف من ذلك الحفاظ علي المزارع الفلسطيني في إختيار الإصناف ذات الجودة والانتاجية العاليةوملائمتها للظروف الجوية ، وتقديم افضل الأصناف الموجودة عالميا وأيضا الحد من تداول البذور الغير معتمدة وعمليات الغش والتدليس وتوجيه المزارعين حول زراعة الأصناف المعتمدة من قبل وزارة الزراعة .

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