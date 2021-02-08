وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستقبل وفدًا من هيئة الشباب والثقافة وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى" و"بلدية غزة" يناقشان تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتابع أصناف الخضار والبذور الجديدة التي تدخل القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتفقد مزارعي الخضار في منطقة الشيخ العجلين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ 220 جولة تفقدية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ محاضرة علمية بعنوان "سيكولوجية القيادة المثالية" وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الرابعة خلال أسبوع.. الاحتلال يهدم خربة "حمصة الفوقا" وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنفذ دورة إعلامية للمنسقين الإعلاميين في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "العامودي": إنشاء ديوان المظالم لحل شكاوي المواطنين العالقة وكالة الرأي الفلسطينية "الأدلة الجنائية" تفتتح دورة تخصصية في علم البصمات
أخبار » الأخبار الحكومية

"المجلس الأعلى" و"بلدية غزة" يناقشان تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية

08 شباط / فبراير 2021 12:25

"المجلس الأعلى" و"بلدية غزة" يناقشان تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبلدية غزة، ورشة عمل لمناقشة تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية لمدينة غزة، لتوفير المكان الملائم لممارسة الرياضة لكافة فئات المجتمع.

وجرت الورشة صباح اليوم الاثنين، في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى وكل من محمد أبو عيطة مدير التدريب والرياضة للجميع، وبلال الشاعر مسئول المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين، والمهندس محمود الشيخ عيد مدير المشاريع والتخطيط، ومن بلدية غزة كل من حسين عودة من العلاقات العامة وحسني مهنا مسئول الإعلام والمهندس مهند الخضري من دائرة التخطيط الحضري.
وجرى خلال اللقاء التعرف على المساحة المخصصة لممارسة النشاط الرياضي وتنفيذ المجمعات الرياضية الصغيرة ضمن مخطط الواجهة البحرية الذي أعدته بلدية غزة، وتم الاتفاق على الآليات الخاصة بالبدء في استغلال المكان من حيث توزيع أماكن الألعاب المخصصة للعائلات وللشباب، ودراسة الأدوات والأجهزة المناسبة لممارسة الرياضية، بما يكفل الأمان والخصوصية سواء للعائلات أو الشباب.
كما تم التأكيد خلال الورشة على أهمية تشجيع ممارسة الرياضة لجميع الفئات وتوفير البيئة المناسبة التي تحاكي المجمعات الرياضية في الدول الأخرى والتي تسمح بممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وتعزيز أهمية الرياضة في المحافظة على الصحة والرشاقة.

147498202_271514707853764_7477265776625443563_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح مختبرات جديدة للتمريض والعلوم الطبية المخبرية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟