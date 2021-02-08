"المجلس الأعلى" و"بلدية غزة" يناقشان تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبلدية غزة، ورشة عمل لمناقشة تنفيذ مجمعات رياضية في الواجهة البحرية لمدينة غزة، لتوفير المكان الملائم لممارسة الرياضة لكافة فئات المجتمع.

وجرت الورشة صباح اليوم الاثنين، في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى وكل من محمد أبو عيطة مدير التدريب والرياضة للجميع، وبلال الشاعر مسئول المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين، والمهندس محمود الشيخ عيد مدير المشاريع والتخطيط، ومن بلدية غزة كل من حسين عودة من العلاقات العامة وحسني مهنا مسئول الإعلام والمهندس مهند الخضري من دائرة التخطيط الحضري.

وجرى خلال اللقاء التعرف على المساحة المخصصة لممارسة النشاط الرياضي وتنفيذ المجمعات الرياضية الصغيرة ضمن مخطط الواجهة البحرية الذي أعدته بلدية غزة، وتم الاتفاق على الآليات الخاصة بالبدء في استغلال المكان من حيث توزيع أماكن الألعاب المخصصة للعائلات وللشباب، ودراسة الأدوات والأجهزة المناسبة لممارسة الرياضية، بما يكفل الأمان والخصوصية سواء للعائلات أو الشباب.

كما تم التأكيد خلال الورشة على أهمية تشجيع ممارسة الرياضة لجميع الفئات وتوفير البيئة المناسبة التي تحاكي المجمعات الرياضية في الدول الأخرى والتي تسمح بممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وتعزيز أهمية الرياضة في المحافظة على الصحة والرشاقة.