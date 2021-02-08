وزارة العمل تستقبل وفدًا من هيئة الشباب والثقافة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين وفدًا من الهيئة العامة للشباب والثقافة برئاسة أ.أحمد محيسن رئيس الهيئة.

وضم الوفد أ.جمال العقيلي مدير الإدارة العامة للشباب، وأ.عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، وأ.عارف بكر مدير العلاقات العامة والإعلام، وأ.محمد النعيزي مدير الدائرة الإعلامية.

وحضر اللقاء أ.اعتماد الطرشاوي مدير الإدارة العامة للتشغيل، وأ. عبد الله كلاب مدير الإدارة العامة للتدريب المهني، وأ.محمد المجدلاوي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وبحث الحضور إمكانية التعاون المشترك فيما يعود بالنفع على شريحة الشباب ودعمهم.

كما وناقش الحضور إمكانية دعم المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية الإسكانية والزراعية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيّتين احدهما لمتابعة المشاريع الصغيرة والأخرى للجمعيات التعاونية.