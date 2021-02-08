بلدية خان يونس تطلع لجنة العمل الحكومي على مشاريعها الكبرى

خان يونس- الرأي

نظّمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، جولة ميدانية للجنة متابعة العمل الحكومي في غزة وذلك للتعرف على أهم مشاريعها الكبرى التي تم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنفايات الصلبة، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبرنامج (UNDP) ومجلس الخدمات المشترك.

وشارك في الجولة رئيس متابعة العمل الحكومي د. محـمد عوض، وأمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، ووزير الحكم المحلي السابق محمـد الفرا، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، والمدير التنفيذي للمجلس المشترك للنفايات الصلبة د. علي برهوم، ومديرة المشاريع لدى برنامج UNDP م. إيمان الحسيني، ومدير مشروع محطة الصرف الصحي م. أشرف أبو شمالة،

وشملت الجولة زيارة مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي، وأحواض الترشيح للمياه العادمة، ومكب النفايات الصلبة، وجميعهم في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وخلال الجولة التفقدية أكد د. عوض على أهمية الزيارة التي تأتي في إطار متابعة جهود بلديات قطاع غزة والاطلاع على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم في سبيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مبينًا أهمية المشاريع الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة التي تؤسس لمرحلة نوعية في طبيعة الخدمات، داعيًا إلى الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وثمن عوض جهود بلدية خان يونس في تنفيذ المشاريع الكبرى لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والتي تعتبر إضافة نوعية قدمتها بلدية خان يونس لتحسين الخدمة للمواطنين.

وخلال الجولة بيّن م. البطة أهمية الاطلاع على أبرز المشاريع الحيوية لمدينة خان يونس والتي نفذت بالتعاون مع الشركاء والممولين لتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من الظروف الراهنة وتفاقم الأزمات الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا في قطاع غزة سيما في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء الوباء واستمرار الحصار.

وقدم م. البطة شرحًا موسعًا عن المشاريع التي تمت زيارتها مؤكداً على أن البلدية لم تدخر جهدًا في تنفيذ مشاريعها التطويرية والإنمائية وكذلك المتعلقة بتطوير خدمات المواطنين بالرغم من ظروف الحصار ، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى لتأمين وصول خدماتها الأساسية كالمياه والصرف الصحي بالرغم من الصعوبات والأزمة المالية وذلك للتخفيف من حجم المعاناة القائمة.

وبدوره قدم د. برهوم شرحًا عن مكونات مشروع مكب النفايات وأهميته في تقديم خدمة الجمع والترحيل والتخلص من النفايات لـ (17) بلدية في محافظة الوسطى وخان يونس ورفح، لتعزيز الجوانب الصحية والبيئية، وكذلك تنفيذ بعض المشاريع الطارئة المتعلقة بتوريد الحاويات ومشاريع التوعية المجتمعية المختلفة والتي استهدفت قطاعات المجتمع المحلي.

وأكد م. شبلاق على أهمية المشاريع التي تنفذها مصلحة مياه بلديات الساحل والتي تتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي لخدمة البلديات في قطاع غزة، وتطوير طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل خدمة شعبنا الفلسطيني.