بلدية خانيونس تناقش خطة تطوير شارع البحر بالمخيم

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس بالتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين وفصائل العمل الوطني ولجنة تحسين شروط المعيشة بالمخيم اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير شارع البحر بالمخيم، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة الغوث (UNRWA) بتمويل من منحة ألمانية بقيمة مليون دولار .

وأكد نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الشعبية للاجئين لمنظمة التحرير على أن بلدية خان يونس ووكالة الغوث تعملان بشكل مستمر على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة التي تخدم كافة القطاعات في مخيم خان يونس ومن بينها تطوير الطرق وإيجاد فضاءات جديدة وفتح شوارع في المخيم، وذلك على الرغم من الظروف السائدة التي خلفها الحصار وشح الامكانيات، مشيراً في ذات السياق الى أن البلدية ماضية في تطوير كافة شوارعها لخدمة أبناء شعبنا .

وشدد الشيخ، على أن البلدية تولي موضوع تطوير الشوارع أهمية كبيرة لخدمة السكان والتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على ازالة التعديات من حرم الطريق وفق المخططات الهندسية المودعة لتطوير الشارع بما يخدم المصلحة العامة ويسهل من حركة المواطنين وإنسيابية المركبات، سيما وأن الشارع المذكور يعتبر قلب المخيم المغذي للمنطقة الغربية وكافة مخيمات اللاجئين.

وأوضح د. الشيخ أن مشروع تطوير الشارع المذكور يبدأ من الجزئية الواقعة من مفترق الضهرة وحتى حاجز التفاح غربًا ضمن المرحلة الأولى، وسيتم ازالة التعديات مع الحفاظ على خصوصية بعض منازل المواطنين والمحال التجارية على جانبي الطريق.

وتناقش ممثلي الجهات المشاركة في اللقاء عملية التطوير والسبل الكفيلة بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى آليات وطرق إزالة التعديات بما يضمن سلاسة العمل المتوقع البدء فيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على الجهوزية التامة من قبل كافة الأطراف للتعاون البناء والمثمر تحقيقًا للمصلحة العامة.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على تشكيل لجنة فنية تكون بمثابة مرجعية فنية لمشروع تطوير شارع البحر تعالج ملف التعديات وتضع الحلول المناسبة لأية عقبات قد تواجه المشروع.