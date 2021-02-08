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"العمل" تنفذ حملة تفتيشية على مدينة غزة الصناعية

08 شباط / فبراير 2021 01:06

العمل تنفذ حملة تفتيشية على مدينة غزة الصناعية
العمل تنفذ حملة تفتيشية على مدينة غزة الصناعية

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، حملة تفتيشية على مدينة غزة الصناعية.
وتهدف الحملة لتقيم واقع السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في مدينة غزة الصناعية ،إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى أصحاب العمل والعمال بالتدابير اللازم اتخاذها لوقاية العمال وحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة في بيئة عملهم.
وسيتم تنفيذ زيارات تفتيشية من خلال الحملة علي كافة المنشآت في المدينة والتي يزيد عددها عن 40 منشأة تعمل في تصنيع منتجات غذائية، وخشبية، وبلاستيكية، وورقية وتنظيف، بالإضافة إلى مخازن عامة للشركات الصناعية والتجارية العاملة في المدينة.

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