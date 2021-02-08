وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين، ممثل بمدير عام الإعلام والعلاقات العامة صابر أبو كرش، الأسير المحرر أحمد غنيم (32 عاماً)، لتقديم التهنئة له ولعائلته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 15 عاماً.

وأشاد أبو كرش خلال لقائه بالاسير بصمود الأسرى داخل السجون، مؤكداً ان الحركة الاسيرة داخل السجون تعيش مرحلة حساسة ومهمة من تاريخها، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا واستهتار الاحتلال بحياة الأسرى والمحاولات العديدة من قبل مصلحة السجون الالتفاف على ما يحققه الأسرى من انجازات داخل السجون، والعمل على زعزعة الأوضاع عبر سلسلة من التنقلات المتلاحقة والمتكررة للحركة الاسيرة .

ودعا أبو كرش خلال زيارته، إلى تكثيف حملات التضامن الرسمية والشعبية، وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال بهدف التخفيف من معاناة الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى والأسرى المصابين بفيروس كورونا، وضمان عدم ضياع منجزات الحركة الاسيرة في جميع خطواتهم التصعيدية التى يخوضونها .

وتحدث الأسير غنيم، عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأسرى،