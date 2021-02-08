وكالة الرأي الفلسطينية لجنة وحدة المريض بالصحة تجرى جولات ميدانية لعددٍ من المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تبحث مع معلمي المرحلة تطوير عرض الدروس الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 365 مهمة في شمال غزة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش إجراءات ترخيص سيارات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق أعمال "الحوار الوطني الشامل" للفصائل في القاهرة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ حملة تفتيشية على مدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تكرم المعلمين الفائزين في مسابقة سفراء الصف الافتراضي
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد اعتقال دام 15 عاماً

وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية

08 شباط / فبراير 2021 01:36

وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية
وزارة الأسرى تهنئ الأسير أحمد غنيم بالحرية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين، ممثل بمدير عام الإعلام والعلاقات العامة صابر أبو كرش، الأسير المحرر أحمد غنيم (32 عاماً)، لتقديم التهنئة له ولعائلته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 15 عاماً.

وأشاد أبو كرش خلال لقائه بالاسير بصمود الأسرى داخل السجون، مؤكداً ان الحركة الاسيرة داخل السجون تعيش مرحلة حساسة ومهمة من تاريخها، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا واستهتار الاحتلال بحياة الأسرى والمحاولات العديدة من قبل مصلحة السجون الالتفاف على ما يحققه الأسرى من انجازات داخل السجون، والعمل على زعزعة الأوضاع عبر سلسلة من التنقلات المتلاحقة والمتكررة للحركة الاسيرة .

ودعا أبو كرش خلال زيارته، إلى تكثيف حملات التضامن الرسمية والشعبية، وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال بهدف التخفيف من معاناة الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى والأسرى المصابين بفيروس كورونا، وضمان عدم ضياع منجزات الحركة الاسيرة في جميع خطواتهم التصعيدية التى يخوضونها .

وتحدث الأسير غنيم، عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأسرى،

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تخرّج المشاركات ببرنامج الدبلوم المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟