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تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات

08 شباط / فبراير 2021 01:43

تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات
تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات

غزة- الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف رياض حرز الله، الدورة التدريبية للعاملين في التسجيل الإلكتروني لسجل الناخبين، والتي تعقد في مركز التدريب التابع للمديرية.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومنسق لجنة الانتخابات المركزية في شمال غزة أ. محمد أبو عميرة، ووفد من اللجنة والمديرية.

وأعرب أ. حرز الله عن ارتياحه من انطلاق عملية التدريب للمشاركين في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها وفق المرسوم الرئاسي بعد عدة أشهر.

وتمنى أ. حرز الله، أن تصل العملية إلى نهايتها وفق ما هو مخطط لها، بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني، والتأسيس لمرحلة جديدة من مراحل المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.

من ناحيته، أوضح أ. أبو عميرة أن الهدف من عقد هذا اللقاء التدريبي، تعريف المشاركين على إجراءات عملية تسجيل الناخبين إلكترونيا، والذي سيبدأ يوم 10/2/2021، وينتهي بتاريخ 16/2/2021.

وأشاد أ. أبو عميرة بالتعاون الكبير الذي تبديه مديرية التربية والتعليم في شمال غزة؛ للمساهمة في إنجاح كافة لترتيبات والاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية.


يشار إلى أن عدد المشاركين في العملية التدريبية (44) شخصاً سيتم توزيعهم على أربعة مراكز في شمال غزة وهي: الفالوجا الثانوية للبنات، وجباليا الأساسية "أ" للبنات، وأبو تمام الأساسية للبنات، وهايل عبد الحميد الثانوية للبنات، بالإضافة إلى 18 فريقا ميدانيا.

Capture تعليم الشمال يفتتح دورة للعاملين في التسجيل الإلكتروني للانتخابات
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