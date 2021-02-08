الدفاع المدني يُنفذ 365 مهمة في شمال غزة خلال يناير

غزة- الرأي

أجرت طواقم الدفاع المدني في محافظة شمال غزة 365 مهمة، خلال شهر يناير من العام 2021م المنصرم، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي ، أن مهام الاطفاء بلغت 57 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 25 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 70 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم المتابعة والتفتيش 213 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

يذكر، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.