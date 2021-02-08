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تعليم خان يونس تبحث مع معلمي المرحلة تطوير عرض الدروس الكترونياً

08 شباط / فبراير 2021 01:58

تعليم خان يونس تبحث مع معلمي المرحلة تطوير عرض الدروس الكترونياً
تعليم خان يونس تبحث مع معلمي المرحلة تطوير عرض الدروس الكترونياً

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اجتماعاً مع معلمي المرحلة، في مركز التدريب التربوي.

وحضر اللقاء: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف، ومشرفو المرحلة: أ. عماد عابدين، وأ. حسن أبو عبيدة، وأ. غادة الفرا، وأ. سمر الأسطل.


وهدف اللقاء إلى مناقشة مقترح لتصوير دروس في مبحثي اللغة العربية والرياضيات للصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي باستخدام برنامج البوربوينت مع اسقاطات صوتية، كذلك تنفيذ دروس فيديو لبعض مهارات الرياضيات خاصة العمليات الإجرائية، وعرضها عبر منصات التعلم الالكتروني المتنوعة، والوصول إلى ولي الأمر وتزويده بكافة المهارات التي يجب أن يمتلكها الطالب في هذه المرحلة، وذلك لتمكين الطلبة من المهارات بالتعاون مع ولي الأمر.
 

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