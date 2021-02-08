لجنة وحدة المريض بالصحة تجرى جولات ميدانية لعددٍ من المستشفيات

غزة- الرأي

تواصل لجنة وحدة المريض جولاتها المستمرة على مستشفيات جنوب قطاع غزة برفقة د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة .

وشملت الجولة، مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس، والمستشفى الإماراتي و مستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح.

واطَّلعت اللجنة خلال جولتها على آليات العمل في الأقسام المختلفة داخل المستشفيات والألتقاء بأهالي المرضى والاطمأن على أحوالهم الصحية، ومدى الرضا بالخدمات الصحية المقدمة لهم داخل المستشفى .

بدوره أعرب د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة، عن شكره لجهود اللجنة ولجميع الطواقم العاملة بوزارة الصحة مؤكداًعلى أهمية تطوير العمل الخدماتي الصحي للمواطنين بوزارةالصحة و تلمس احتياجات العمل في المستشفيات لتحسين بيئة وحدة المريض، والعمل على توفيرها ضمن الإمكانات المتاحة.

من جانبه، أشاد د. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بجميع الطواقم التي عملت وما زالت تعمل جاهدة لتقديم المزيد وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى في ظل مرحلة شح الموارد وقلة الإمكانيات ولا سيما في مواجهة جائحة كورونا التي تظافرت فيها كل الجهود للوصول الى خدمةٍ صحيةٍأفضل.