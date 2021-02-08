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وزارة العمل تنفذ 9 مخالصات عمالية بقيمة 38 ألف شيكل

08 شباط / فبراير 2021 02:09

وزارة العمل تنفذ 9 مخالصات عمالية بقيمة 38 ألف شيكل
وزارة العمل تنفذ 9 مخالصات عمالية بقيمة 38 ألف شيكل

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديريتي عمل محافظتي غزة والوسطى 9 مخالصات عمالية بقيمة 38136 شيكل.

وتمت المخالصة الأولى في مديرية عمل غزة بقيمة 3500 شيكل، شاملة كافة الحقوق العمالية والإجازات ومكافئة نهاية الخدمة.

فيما بلغت قيمة المخالصة الثانية 8800 شيكل وتمت في ذات المديرية، وكانت بين صاحب سوبرماركت، وعامل كان يعمل لديه.

وفي مديرية المحافظة الوسطى تم انجاز 7 مخالصات عمالية لعمال كانوا يعملون لدى أحد معارض الاتصالات، وتقدر قيمة المخالصات السبع بـ 25836 شيكل.

و يعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية ، وفقاً لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

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