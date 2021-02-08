"التفتيش القضائي" و"الصليب الأحمر" يؤكدان على تعزيز حقوق النزلاء

غزة- الرأي

أكد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا، ورئيس فريق حماية المدنيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر شيرين حنفية، على تعزيز حقوق النزلاء والموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعم واحترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وتعزيز التعاون بين منظومة العدالة الجنائية لتحسين ظروف النزلاء وأماكن الاحتجاز، وتطبيق المعايير الدولية والمحلية في احترام الحقوق والحريات.

وقد حضر الاجتماع عضو التفتيش القضائي نائل شملخ، والمستشار القانوني للصليب الأحمر خليل الوزير، ومستشار مدير البعثة الفرعية للصليب الأحمر بمكتب غزة فايز الأقرع.

وبين المستشار الفرا اختتام النيابة العامة للجنة مناهضة التعذيب، والتي أثمرت إيجابياً بتعزيز الوعي لكافة جهات إنفاذ القانون، وتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة، واستكمال عقد جولات مشتركة بين النيابة العامة ومكتب مفتش عام الشرطة في جميع المحافظات، تشمل المرافق والنظارات وأماكن الاحتجاز وكافة إدارات جهات إنفاذ القانون، وتعالج أي تجاوزات وفق القانون، وترفع توصياتها لسعادة المستشار النائب العام.

وأوضحت شيرين حنفية، متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الجهات المحلية المختصة تقارير الحوادث القضائية للمحتجزين، والضمانات القضائية للمتهمين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعم تفعيل العقوبات البديلة عن الاحتجاز، والرقابة على تحقيق أكبر قدر من الإصلاح والتأهيل، وخلق بيئة تتعاون فيها المؤسسة الحكومية والدولية لإعادة دمج المتهمين في المجتمع وتأهيل سلوكهم، فضلاً عن تقديم التوصيات عن نتائج الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحسين ظروف المحتجزين، ورصد الميزانيات والأنشطة ومنح الدورات التي تعزز الحقوق والحريات.