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"هنية" يوقع اتفاقية تعاون في المجال الرياضي مع جامعة الإسراء

08 شباط / فبراير 2021 07:36

"هنية" يوقع اتفاقية تعاون في المجال الرياضي مع رئيس جامعة الإسراء

غزة- الرأي

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء بغزة، بهدف خدمة القطاع الرياضي وتبادل الخبرات والتدريب والاستفادة من المرافق التابعة للطرفين، وجرى توقيع الاتفاقية ظهر اليوم الاثنين في مقر جامعة الإسراء جنوب مدينة غزة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من طرف المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية مساعد الأمين العام، وعن جامعة الإسراء أ.د عدنان الحجار رئيس الجامعة وبحضور د. أحمد الوادية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ود.بسام الصرفندي مدير العلاقات العامة، والمدراء بالمجلس الأعلى.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، أهمية الاتفاق مع جامعة الإسراء كونه يمثل رؤية المجلس الأعلى في توثيق التعاون مع الجامعات الفلسطينية وتبادل الخبرات.

وقال:" نفتخر بما حققته جامعة الإسراء من نقلة نوعية وتقدم في كافة المجالات وفي وقت قصير، والنجاح في حيازة ثقة الطلاب والمجتمع الفلسطيني".

وأضاف أن التعاون سيفتح المجال لتوفير برامج مشتركة بمجالات التدريب والتطوير الإداري والاستفادة من مرافق الطرفين، منوهاً لمشروعات تطوير البنية التحتية الرياضية ومساهمة المجلس الأعلى في جزء من تأهيل الملعب متعدد الأغراض بالجامعة.

من جانبه أشاد أ.د عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء بالتقدم الحاصل في النشاط الرياضي وتطوير المنشٱت وحالة الوفاق الرياضي التي تمثل نموذجا في العمل والشراكة، وأشار إلى جاهزية الجامعة لتوفير كافة البرامج المناسبة لخدمة القطاع الرياضي

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