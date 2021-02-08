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"الشباب والثقافة" و"العمل" تبحثان آليات تأهيل الشباب لسوق العمل

08 شباط / فبراير 2021 08:04

"الشباب والثقافة" و"العمل" تبحثان آليات تأهيل الشباب لسوق العمل

غزة- الرأي

بحثت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة العمل، آليات تعزيز التعاون المشترك لتأهيل الشباب الفلسطيني لدخول سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات الوظيفية والعملية اللازمة ليكونوا قادرين على أداء أدوراهم في عملية التنمية الاجتماعية بكفاءة عالية.
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها رئيس الهيئة أحمد محيسن، ومدير عام الشباب جمال العقيلي، ومدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني عصام الهبيل، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عارف بكر، لمقر وزارة العمل بمدينة غزة، حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة المهندس إيهاب الغصين وعدد من المدراء العامين.
وأكد محيسن على أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات والارتقاء بها، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية كافة، لخدمة قضايا الشباب والمساهمة في حل مشكلاتهم ومعاناتهم التي تسبب بها الحصار والاحتلال.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني، مبينًا أنها أعدت عدة مشاريع تستهدف الشباب في مجالات متعددة سيتم البدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل دعم وإنجاح المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية الإسكانية والزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة الملفات.

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