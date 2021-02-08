عيادة حجازي تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3056 خدمة طبية خلال شهر يناير الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 3056 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 805 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 917 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 627 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 844 خدمة.

وأشار إلى أن قسم المختبر قدم الخدمة 431 مواطناً ،في حين قدم قسم الطب العام 192 ،وقدم قسم الأسعاف والطواري الخدمة ل 45 حالة خلال شهر يناير الماضي.