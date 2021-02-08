النائب العام يستمع لمفتش عام التحقيق بالشرطة

غزة- الرأي

اجتمع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه بمفتش عام التحقيق بالشرطة الفلسطينية، العقيد سامي عبد اللطيف، واستمع له بشأن سير التحقيق في المراكز الشرطية في محافظات غزة.

وخلال الاجتماع ناقش الطرفان، آليات تعزيز جودة التحقيقات، وبناء الملف الجزائي على أسس صحيحة ومستوفياً لجميع الاستدلالات وأدلة الإثبات، والحرص على الإلتزام بفهرسة الملف الجزائي حسب الأصول، والدقة في تنفيذ تفويضات وتكليفات النيابة العامة؛ بما يؤسس لتقديم المتهمين بشكل عادل أمام القضاء، بهدف محاربة الجريمة وردع الجُناة وتحقيق العدالة.

وبين النائب العام، أن عمل المحققين بمهنية يؤسس لبناء الملف الجزائي بشكل دقيق، ويسهم في تأسيس مجتمع يسوده العدل، مما يستدعي الاهتمام بتطوير كفاءتهم ومهاراتهم الفنية، مشيرا الى المساعي الجادة مع قيادة الشرطة لوضع رؤية نحو الارتقاء بأقسام التحقيق بمراكز الشرطة، مثمنا دور مدير عام الشرطة في المتابعة والاهتمام.

وأضاف النائب العام أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي، تجري طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.