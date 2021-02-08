اللجنة العلمية للمبيدات تطلق مرحلة جديدة لتقييم أنظمة تداول المبيدات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العلمية للمبيدات في وزارة الزراعة، اجتماعها الأول برئاسة د.محمد رمضان الأغا رئيس اللجنة.

ويختص عمل اللجنة بتحديد أنواع المبيدات الزراعية المسموح تداولها وطرق استخدامها وتصنيعها، وبيان طرق استعمالها وتحديد مواصفاتها من إجراءات تسجيلها وشروط الإتجار بها والتخلص منها و تقييم المبيدات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها، ووضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات الزراعية وتداولها.

وخلال اللقاء، تم طرح ومناقشة العديد من القضايا الهامه المتعلقة بالمبيدات الزراعية، حيث تم إثراء القضايا المطروحة بصورة علمية وعملية عبر نخبة من المختصين و نتج عنها مجموعة من التوصيات الهامة التى ستنعكس بصورة ايجابية على واقع المبيدات الزراعية في السوق الفلسطيني.

واعتبر الأغا، أن عمل اللجنة "نقطة انطلاق لمرحلة جديد يتم من خلالها ضبط وتقييم أنظمة تداول المبيدات، بما يحقق النهوض بالقطاع الزراعي وحماية البيئة من خطر المبيدات" .

وأكد على أهمية دور اللجنة في عميلة ضبط وتسجيل المبيدات في الأراضي الفلسطينة وتشديد أنظمة الرقابة التي من شأنها حماية المزارع والبيئة وتحقيق أعلي انتاجية بمواصفات الجودة المطلوبة .

وأوضح الأغا، أن اللجنة استعرضت الأنظمة المتبعة في تداول المبيدات في قطاع غزة وأهم المشكلات المتعلقةبها، وكيفية التغلب عليها، منوهاً إلى أنه سوف تتوالى اللقاءات الدورية للجنة لمتابعة قطاع المبيدات والنهوض به .

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة د.ابراهيم القدرة، أن وزارة الزراعة تولى أهمية كبيرة لعملية ضبط جودة المدخلات الزراعية، وخاصة فيما بتعلق بجودة المبيدات الزراعية التى تعتبر جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى وزارته اطلقت على العام الحالي (عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون).

وأصاف: من المؤكد أن مخرجات عمل اللجنة ستنعكس بدورها على حماية المزارع الفلسطيني من عمليات التزوير والغش والحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني وكذلك المحافظة على الموارد البيئية من التلوث.