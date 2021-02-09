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كوريا تخطط لإنفاق 600 مليار وون على مشروعات فضائية هذا العام

09 شباط / فبراير 2021 07:57

كوريا تخطط لإنفاق 600 مليار وون على مشروعات فضائية هذا العام
كوريا تخطط لإنفاق 600 مليار وون على مشروعات فضائية هذا العام

أعلنت وزارة العلوم الكورية اليوم الاثنين أنها سوف تستثمر 615 مليار وون (549 مليون دولار) على مشروعات فضائية هذا العام، من بينها إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتطوير أقمار اصطناعية جديدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق أول صاروخ محلي الصنع "نوري" في تشرين أول/أكتوبر من هذا العام، حيث تعهدت باستثمار 7ر189 مليار وون هذا العام لاقتناء التكنولوجيا اللازمة لبناء مركبات إطلاق فضائي على نحو مستقل.

وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخ نارو -الذي يزن 140 طنا- إلى الفضاء في عام 2013 بعد محاولتين فاشلتين، ولكن صاروخ المرحلة الأولى الرئيسي بمركبة الإطلاق تلك، كان روسي الصنع.

وتهدف البلاد إلى إطلاق صاروخ "نوري" جديد يزن 200 طن بحمولة وهمية في وقت لاحق من هذا العام، وتنفيذ إطلاق ثان بقمر اصطناعي حقيقي في أيار/مايو من العام المقبل.

وقالت الوزارة إنها سوف تنفق أيضا 6ر322 مليار وون على تكنولوجيا التطوير والخدمات المخصصة للأقمار الاصطناعية الجديدة.

وأفادت الوزارة بأنها تخطط لإطلاق الجيل الثاني من قمر مراقبة اصطناعي متوسط الحجم الشهر المقبل في كازاخستان وتعمل على تطوير قمر اصطناعي جديد للاتصالات العامة في مدار ثابت حول الأرض.

وتستثمر كوريا الجنوبية 6ر52 مليار وون في مشروعات لاستكشاف الفضاء من بينها مشروع برنامج المتتبع القمري الكوري الذي يجري الاستعداد لإطلاقه العام المقبل.

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