"واتس آب" يبدأ فى طرح ميزة "كتم صوت الفيديوهات" عند مشاركتها

كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" بدأ في طرح دعم ميزة " كتم صوت مقاطع الفيديو" قبل مشاركتها عبر التطبيق، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تم طرح هذه الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد للتطبيق ومن المتوقع طرحها علنًا قريبًا.



ووفقًا للتقرير، طرح واتس أب تحديثًا جديدًا لمستخدمي الإصدار التجريبي - الإصدار 2.21.3.13 - والذي يتضمن زرا يمكنه كتم صوت الفيديو، فيما تُظهر لقطة الشاشة الواردة في التقرير أن هذا التبديل سيظهر مع خيارات التحرير الأخرى مثل التشذيب وإضافة نص وملصقات والمزيد.



وتم ذكر هذه الميزة لأول مرة من WABetaInfo - الموقع المتخصص عبر الإنترنت الذي يتتبع الميزات والتغييرات القادمة على التطبيق المملوك لـفيس بوك- في نوفمبر 2020 مع الإصدار التجريبي من Android 2.20.207.2 من التطبيق عندما كانت الميزة قيد التطوير.



ويجب على المستخمين ملاحظة أنه على الرغم من أنه تم اكتشاف الميزة لمستخدمي أندرويد، فمن المتوقع أن يتم نشرها على iOS وكذلك لمستخدمي الويب.

