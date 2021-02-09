هواوي تعلن عن الإطلاق الرسمي لمتجرها الإلكتروني HUAWEI Online Store

استكمالا لآدائها القوي منذ بداية 2021، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لمتجرها الإلكتروني HUAWEI Online Store وذلك لتوفير منصة تسوق آمنة للسوق المصرية تمكن المستخدمين من الحصول على أجهزة هواوي المتطورة بسهولة.

ويعد إطلاق المتجر الإلكتروني خطوة إضافية من هواوي لتوفير تجربة شراء متكاملة بالسوق المصرية، حيث مكن للمستهلكين الحصول على منتجات هواوي عبره، أو من خلال فروع HUAWEI Experience Store، علاوة على شركاء هواوي من الموزعين المعتمدين. وأعلنت هواوي أن المتجر الإلكتروني سيوفر عروض وخصومات حصرية لعملاءها بشكل دائم.

وأعلنت هواوي عن عروض وخصومات تصل إلى 50% على أجهزتها المتاحة احتفالاً بهذا الإطلاق، بالإضافة لقسائم مجانية عند التسجيل. ويتميز المتجر الإلكتروني بتصميم وتجربة مستخدم سلسة وسهلة عبر تصميم بسيط، بالإضافة للعديد من أساليب الدفع المختلفة تتنوع بين الدفع الإلكتروني عبر "فوري"، والدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع النقدي عند الإستلام.

وعلق بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر "إلى جانب سعينا في هواوي لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الذكية تحقيقاً لمبدأ النظام المتكامل HUAWEI Ecosystem، ندرك أهمية إتاحة أساليب وقنوات آمنة كي يتمكن المستهلكين بجميع الفئات من الحصول على أجهزة هواوي.

مع الظروف التي فرضها عام 2020، أصبح التسوق الإلكتروني وسيلة هامة لكل المستهلكين للحصول على احتياجاتهم، ولذا قمنا بإطلاق هذه المنصة."

وأشار بيك ين إلى أن هواوي قامت بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال العام الماضي 2020 للتوسع في إنشاء الموقع لإكتروني HUAWEI Online Store وزيادة عدد فروع HUAWEI Experience Store خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتقديم خدمات هواوي المتميزة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على توفير المستهلكين بفرصة تجربة منتجات هواوي قبل شرائها وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني وإعطائهم تجربة شاملة فريدة من نوعها في مختلف أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن هواوي تولي اهتماماً خاصاً بتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري وتحقيق تطلعاته حتى يتمكن من التجاوب مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تعتبر هواوي داعماً رئيسياً لها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.