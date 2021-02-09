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بحضور الشخصيات الرياضية وعائلات الأبطال

اتحاد الفروسية بغزة يكرِّم فرسان الموسم الماضي

09 شباط / فبراير 2021 08:26

اتحاد الفروسية بغزة يكرِّم فرسان الموسم الماضي
اتحاد الفروسية بغزة يكرِّم فرسان الموسم الماضي

كرمَّ اتحاد الفروسية الجديد أبطال الموسم الماضي 2020، وذلك بمقر نادي الأصدقاء، بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد العمصي الأمين العام، ورمزي عبد العال نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد، وعائلات الفرسان، وحشد من عشاق اللعبة وروادها.

ورحبت سالي الديسي عضو الاتحاد بالحضور والمكرمين الذي قدموا أداءً مميزاً خلال الموسم الماضي وحققوا النتائج المميزة والأرقام الجديدة، فيما أشاد المجدلاوي بدور الاتحاد وجهوده في نشر هذه الرياضة، حيث يمثل أنموذج من حيث إقامة البطولات والاهتمام بالفرسان ومشاركة المرأة في مجلس الإدارة.

وأوضح أن الاتحاد حقق انجازات مميزة خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاتحاد كباقي الاتحادات في ظل انتشار وباء "كورونا"، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في دورته الحالية للرقي باللعبة والعمل على نشرها0.

وفي كلمة الاتحاد، أكد مجلس الإدارة على أنه سيعمل على زيادة نشر اللعبة وتقديم سبل الدعم للفرسان والفارسات كافة، والطواقم الفنية والتدريبية لتحقيق الأهداف التي وضعها، وثمنت دور العائلات في دعم أبنائهم وتحفيزهم لممارسة هذه الرياضة الشائقة، التي تحتاج إلى العناية والاهتمام والمتابعة.

وجرى تكريم، فئة 120 سم الفرسان أحمد العزازي، يزن اليازوري، محمد السعدي، غازي مشتهى والفارسة مي العلمي، وفئة 110سم الفرسان محمد أبو شريعة، فادي الغلاييني، يوسف مشتهى، فئة 100 سم محمد أبو العوف، أحمد مشتهى، طارق القيشاوي، و90 سم، يوسف الخضري، عبد الله الضابوس، فايق بسيسو، وفئة 70-80، محمود الهليس، براء عياد، عبد العزيز البطنيجي

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