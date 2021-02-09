الشجاعية يصحح مساره ويتفوق على البطل خدمات رفح

صالح نادي الاتحاد بالشجاعية جماهيره بعد هزيمتين قاسيتين، وصحح مساره بالفوز على البطل حامل اللقب خدمات رفح في عقر بيته وبين جماهيره، بنتيجة 2-صفر على الملعب البلدي ر فح في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح الشجاعية في تقديم أداءً مميزاً ومغاير عن مباراتيه السابقتين، وفرض سيطرته على المباراة، متقاسماً هدفيه على مدار الشوطين، عبر نجم الفريق وقائده علاء عطية في الدقيقتين 37، و93.

ورفع الشجاعية رصيده عند 4 نقاط متقدماً من المركز التاسع إلى السادس، وبقي خدمات رفح أمامه في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

حكم اللقاء: سامح القصاص للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومحمد السدودي، وهلال شبات رابعاً.

وعلى طريقه صحح التفاح مساره بعد هزيمتين، وفاز على الهلال، بنتيجة 1-صفر، على الملعب البلدي اليرموك، سجله المهاجم بلال النمنم بعد 68 دقيقة من صافرة البداية من صاروخية سكنت الشباك.

وبذلك، رفع التفاح رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر مغادراً قاع اللائحة، وبقي رصيد الهلال 4 نقاط متقدماً عنه بمركز واحد في الترتيب التاسع.

حكم اللقاء: عاهد المصري للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وعبد الرحمن زقوت، ومحمود جرغون رابعًا.

ولم تغب الهبَّة عن اتحاد بيت حانون الرياضي الذي عدَّل مساره، وفاز على ضيفه شباب خان يونس، بنتيجة 3-1 على الملعب البلدي بيت حانون. جاءت المباراة دراماتيكية، وتقدم الشباب بهدف خالد القوقا في الدقيقة 20، وانتظر محمد الجرمي 50 دقيقة، ليحرز هدف التعادل من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن وشاح هدفي التقدم الثاني في الدقيقة 82، وأدرك النجم محمد القاضي الهدف الثالث في الدقيقة 88.وبذلك، رفع بيت حانون إلى 4 نقاط في المركز الثامن، وبقي خان يونس عند 4 نقاط في المركز السابع.

حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده فادي السمهوري، وإسلام الشخريت، حازم الصوفي رابعاً.

الأسبوع الثاني من الدرجة الثانية

وفي افتتاح الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال، تعادل بيت لاهيا وضيفه الرضوان سلباً، على ملعب بيت لاهيا. وشهد اللقاء إبعاد حكم اللقاء لمدافع الرضوان يوسف حنون في الدقيقة 94. وبذلك، رفع بيت لاهيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، وحصل الرضوان أول نقطة في المركز الرابع، متساوياً مع خدمات جباليا. وفي فرع الوسطى والجنوب، فاز أهلي النصيرات على المصدر، بنتيجة 2-صفر، على ملعب الشهيد محمد، سجلهما طارق مسعود من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ومهدي أبو عرمانة في الدقيقة 57. وبذلك، رفع النصيرات رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، وبقي 3 نقاط في المركز الرابع.

مباريات اليوم

ويلتقي اليوم، ضمن الجولة الرابعة شباب رفح ونادي الاتحاد بخان يونس على الملعب البلدي رفح، ويلاقي شباب جباليا الصداقة على الملعب البلدي بيت حانون، وتختتم الجولة بلقاء خدمات الشاطئ والجلاء على ملعب فلسطين الوزاري. وفي الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، يلتقي الزيتون وخدمات جباليا على الملعب البلدي اليرموك.