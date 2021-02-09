بطولة إسبانيا: ترينكاو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

استعاد برشلونة مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه بصعوبة على مضيفه ريال بيتيس 3-2 بانتصار منحه إياه البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو الذي سجل هدف الفوز وهو أول أهدافه مع الفريق الكاتالوني الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة.

وبهذا الفوز، وهو السادس على التوالي في الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يلعب مع سلتا فيغو الاثنين ويمتلك مباراة مؤجلة أيضاً، وبفارق الأهداف عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد.

وتحسّن أداء برشلونة في الأسابيع الماضية تحت إشراف مدربه الهولندي رونالد كومان، وخاض هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد "ريمونتادا" ربع نهائي الكأس أمام غرناطة، إذ حول تخلفه بهدفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز "جنوني" 5-3 بعد التمديد، أعاد الروح إلى فريق كان يتخبط لإيجاد إيقاعه.

وبدأ برشلونة المباراة مع الإبقاء على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في دكة الاحتياط.

وكان بيتيس سباقاً إلى التسجيل عن طريق بورخا ايجليسياس في الدقيقة 38، بعدما أكمل عرضية عبرت منطقة جزاء برشلونة في غياب فاضح للتغطية الدفاعية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيتيس من دون خطورة تذكر لبرشلونة.

وبالتالي، اضطر كومان إلى إشراك ميسي في الشوط الثاني، ليقلب الأرجنتيني المباراة رأساً على عقب.

فبعد دخوله بدقائق، أدرك "البرغوث" التعادل في الدقيقة 59، من تسديدة أرضية قوية لم يحرك لها الحارس ساكناً.

وبعد أقل من عشر دقائق، تقدم النادي الكاتالوني بهدف سجله مدافع بيتيس فيكتور رويز من طريق الخطأ في مرماه، بعد دربكة داخل المنطقة.

لكن رويز صحح خطأه في الدقيقة 75، عندما أدرك التعادل لبيتيس من رأسية قوية أكمل بها كرة ثابتة من زميله الفرنسي نبيل فقير.

وفيما بدت المباراة متجهة إلى التعادل، كانت لترنكاو الكلمة الأخيرة، عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها متقنة بيسراه إلى يمين الحارس، مهدياً برشلونة النقاط الثلاث (87)، تاركاً بيتيس سابعاً في الترتيب برصيد 30 نقطة.

وتلقى برشلونة ضربة قوية في الدقيقة 12 من المباراة، إذ أصيب قلب دفاعه البرتغالي الشاب رونالد أرواخو، ودخل الهولندي فرانكي دي يونغ بديلاً عنه.

وذكر حساب برشلونة على تويتر أن أرواخو أصيب في كاحله الأيسر، لينضم إلى لائحة مصابي برشلونة أنسو فاتي، سيرجيو روبرتو، وجيرار بيكيه.

استعاد ريال سوسييداد توازنه بفوز كبير على قادش 4-1 الأحد.

ويدين ريال سوسييداد بفوزه إلى مهاجميه ميكل أويارسابال والسويدي الكسندر ايساك اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و35، والثاني في الدقيقتين 54 و59.

وسجل خايرو اسكييردو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 65.

ولعب قادش الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ماركوس ماورو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وهو الفوز الأول لريال سوسييداد بعد ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، والتاسع هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

في المقابل، مني قادش بخسارته الثالثة توالياً فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل فالنسيا مع أتلتيك بلباو بهدف لكل منهما.

وسجل مدافع فالنسيا هوغو غيامون الهدف الأول لبلباو في مرماه من طريق الخطأ (43)، ثم أدرك فالنسيا التعادل في الشوط الثاني بهدف للبرازيلي غابريال باوليستا (65).

ورفع بلباو الذي أحرز كأس السوبر الإسبانية على حساب برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، فيما بات فالنسيا بـ24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وألحق أوساسونا الهزيمة بإيبار بفوزه عليه 2-1، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو.