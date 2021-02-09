وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري

غزة- الرأي

واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري، بالتعاون مع النقل والمواصلات حيث أن حوض الميناء يعاني من ارتفاع منسوب الرمال حيث بلغت في بعض المناطق أقل من متر مما يعيق حركة الصيادين داخل الحوض.



وأوضحت الإدارة العامة للآليات والورش في الوزارة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعميق حوض الميناء ليصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار ومن المتوقع أن تستمر أعمال التعميق في حوض الميناء لمدة شهرين متواصلين.



ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة السنوية الشاملة لتطوير ميناء غزة فيما يختص بقطاع الصيد البحري.

يذكر أنه جرى العام الماضي عمليات تخفيف وسحب للرمال من الحوض إلا أنها تحتاج إلى سحب مستمر طول العام لتجنب هذه المشكلة التي يعاني منها الصيادين.