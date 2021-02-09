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"العمل" ومركز "الديمقراطية" يؤكدان على الشراكة لحفظ حقوق العمال

09 شباط / فبراير 2021 10:18

"العمل" ومركز "الديمقراطية" يؤكدان على الشراكة لحفظ حقوق العمال

غزة- الرأي

استقبل مدير الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل م.ماهر أبو ريا، وفدًا من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين برئاسة أ.منى رستم مديرة المركز، وبحضور المدراء في الإدارة العامة م.دارين أبو شاويش وم.رائد أبو شهلا وأ.حسين حبوش.


وأكد الطرفان خلال اللقاء على مسؤوليتهما المشتركة في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم.


وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق في القطاعات المشتركة بين الوزارة والمركز وعلى وجه الخصوص الحفاظ علي حقوق العمال في بيئة عمل لائقة وآمنة. 


وأعرب أبو ريا خلال اللقاء عن ترحيبه بكل الجهود التي تبذل من كافة الشركاء بهدف التطوير والنهوض بواقع العمل والعمال علي صعيد ظروف وشروط العمل.


وأكد م.أبو ريا أن أبواب الوزارة مشرعة أمام التعاون وتسهيل تقديم الخدمات في كافة المجالات.


وتطرق اللقاء إلى تعزيز التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ حملات مشتركة، بالإضافة إلى اعداد دراسات لتقييم واقع المخاطر في بيئة العمل وتنظيم ورش عمل ولقاءات بالخصوص، والمشاركة في الجولات التفتيشية لوزارة العمل والتي تهدف الي التحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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