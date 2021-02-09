وزارة الاتصالات تطلق شعاراً هذا العام نحو "معاً من أجل إنترنت أفضل"

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن منطلق دورها في ضمان تقديم خدمات الانترنت، حرصها على تهيئة المناخ لتوفير إنترنت أفضل للجميع وتعمل على تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية خاصة لجيل الأطفال والشباب.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، والذي يصادف التاسع من شهر فبراير 2021 ، مبينة أن نسخة هذا العام من اليوم العالمي للإنترنت الآمن تنعقد تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل".

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، حرصها على توفير عنصر الأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت وتقديرًا منها لأهمية هذا الجانب.

وأكدت وزارة الاتصالات في اليوم العالمي للإنترنت على أنها اتخذت العديد من الخطوات الملموسة لإنشاء قاعدة تفاعلية، الهدف منها تبادل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والوقوف على أفضل الممارسات والتعرف على آليات الاستخدام الأمثل وتحديد الموارد المتاحة، ووضعت العديد من الإجراءات الكفيلة بالوصول الى انترنت آمن ومفيد.



وجددت الوزارة في هذه المناسبة حرصها على توحيد وتنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال وذلك من منطلق أن مسؤولية عالم الإنترنت تقع على عاتق المجتمع والذي يجب أن يضع على رأس قائمة أولوياته واهتماماته السعي لتوفير أفضل السبل لحماية الأسر ووقاية الاطفال والحفاظ على خصوصية المستخدمين.



وأوضحت أنها اتخذت جملة من الاجراءات لتعزيز عنصر الأمان في عالم الإنترنت لكل من الأطفال وأسرهم، فضلاً عن وقايتهم من المخاطر المرتبطة بعالم الإنترنت، وذلك من خلال تحديد وتطوير الأدوات والأساليب المتبعة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلامة.



كما عملت الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي على استدامة سبل الحماية القصوى لمستخدمي الشبكة للإبحار بأمن وأمان في هذا العالم الافتراضي والاستفادة مما توفره تكنولوجيا العصر.



و أصدرت عدة قرارات في هذا المجال منها حظر المواقع المخلة بالآداب وأتاحت للمستخدمين خدمة التبليغ وحجب المواقع المخلة بالآداب وتنفيذ أنشطة وفعاليات ومحاضرات توعوية لكافة الفئات العمرية تؤكد على تعظيم الفائدة من الشبكة العنكبوتية وعلى ضرورة استخدامها بأمان.



وقالت إن وزارة الاتصالات ومن خلال دورها الاشرافي على قطاع الاتصالات والانترنت تعمل وفق رؤية شمولية محورها مصلحة المواطن وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الانترنت.



وبينت أن الوزارة سعت جاهدة وبكل السبل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير خدمات الاتصالات والانترنت بما يتناسب مع أحدث التقنيات العالمية وبما يلبي احتياجات المواطنين وبما يتناغم مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتي زادت من الحاجة الى الانترنت في كافة المجالات بما فيه التعليم الالكتروني للأطفال والشباب.



ولفتت إلى أنها أطلقت سلسلة من الفعاليات التوعوية عبر كافة منصات التأثير الواقعي منها والافتراضي والتواصل الاجتماعي تزامناً مع يوم الإنترنت الآمن لطلاب المدارس والجامعات، وسيتم نشر مواد توعوية على مدار اسبوع ابتداء من يوم انطلاق الفعاليات تحت وسم" #انترنت_بأمان" - " #معا_من أجل_انترنت_أفضل".

وفي جانب جائحة كورونا التي القت بظلالها السلبية على مختلف مناحي الحياة، دعت الوزارة كافة المؤسسات ذات العلاقة الى تكثيف جهودها في نشر الوعي بآليات الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت خصوصا للأطفال والشباب في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النسيج المجتمعي الفلسطيني.