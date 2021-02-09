النائب العام يناقش المقترحات لتطوير العلاقة بين النيابة و شرطة المرور

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، العقيد تامر شحادة، والعقيد ابراهيم ابوجياب نائب مدير شرطة المرور والنجدة والمقدم اياد المدهون مدير دائرة المكاتب الفنية و المقدم شادي ابو حليمة مدير مرور غزة والمقدم مصطفي الشاعر مدير دائرة الحوادث، وبحضور وكيل نيابة المرور الأستاذ سعيد البربار.

واستمع النائب العام الى واقع الأداء المروري في محافظات غزة، ومناقشة بعض الملاحظات والمقترحات لتطوير العلاقة مع نيابة المرور، وأشار النائب العام الى أهمية شرطة المرور في حماية أمن المجتمع والمواطن وتعزيز احترام القانون، مؤكدا أنه سيقوم بتخصيص وكيل نيابة في كل محافظة لمتابعة قضايا المرور وحوادث الطرق بما يضمن سلامة الاجراءات، مشدداً أن شرطي المرور هو المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة أي مجتمع، وحرصه على تطبيق القانون، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به وثقافته وسلوكه.

و أشاد المستشار المدهون بالأداء المميز لشرطة المرور في قطاع غزة، واستماع قيادتها لتظلمات السائقين وتخفيف معاناتهم، وتطبيق أساليب تقنيات حديثة للحد من الحوادث، وزيادة السلامة والتوعية المرورية.