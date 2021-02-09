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طوارئ مستشفى العيون يقدم خدماته لنحو (6) آلاف مريض خلال يناير

09 شباط / فبراير 2021 10:58

طوارىء مستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (6) آلاف مريض خلال يناير
طوارىء مستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (6) آلاف مريض خلال يناير

غزة- الرأي

قال مشرف قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى العيون الحكيم عبد الرحمن الشيخ خليل، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 5913 حالة خلال شهر يناير من العام الحالي 2021 ، منهم 26 حالة مبيت في المستشفى.

وأوضح أن قسم الطوارئ والحوادث، أجرى 1207 من إجراءات جراحية تتم في قسم الطوارىء والحوادث ( أكياس دهنية، قطع في الجفن، فحص مجرى الدمع، مشيرا أن القسم يعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى عدد الحالات القضائية التي وصلت إلى قسم الطوارئ والحوادث والبالغ عددها 26 حالة، مشيرا الى عدد الحالات التي حولت من المستشفيات الأخرى بلغت (39) حالة.

وثمن مدير المستشفى الدكتور حسام داود الجهود المبذولة من العاملين بأقسام الطوارئ والحوادث باعتبارهم الموقع الأول للتعامل مع الإصابات جميعها.

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