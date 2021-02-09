مختبر الصحة العامة يجري (42) ألف فحص مخبري خلال 2020

غزة- الرأي

قال مدير مختبر الصحة العامة د. أسامة الخليلي، إنه تم اجراء ما يزيد عن (42) ألف فحص مخبري خلال العام 2020.



وبين الخليلي، أنه تم عمل دائرته على الاحتياجات الضرورية لتشغيل المختبر لتقديم الخدمات بجودة عالية، مشيراً الى استقبال(910) من العينات الدوائية، حيث تم اجراء نحو (6) آلاف فحصا فيزيائيا وكيميائيا وميكروبيا عليها.

وأضاف أنه تم اجراء الفحوصات الشاملة للأغذية ومياه الصرف الصحي لضمان خلوها من ميكروبي السالمونيلا والكوليرا، إضافة لإجراء فحوصات لعينات من مياه البحر، ومياه المسابح.

وأكد أنه تم استقبال ما يزيد عن (2500) عينة أغذية، و(4930) عينة مياه، و(910) عينة أدوية ومستهلكات طبية، وغيرهم 584 عينة منظفات ومطهرات و(270) عينة مياه بحر ومسابح لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وأضاف أن دائرة مختبر الصحة العامة عملت على فحوصات عديدة لفحص المعقمات والمطهرات، مبيناً أنها شملت معرفة تركيز الكحول الايثلي والتفريق بين أنواع الكحول المستخدم في صناعة المعقمات.