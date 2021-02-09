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الإقتصاد: قسم الصناعات الغذائية ينظم جولات على مصانع المخللات

09 شباط / فبراير 2021 12:07

الإقتصاد :قسم الصناعات الغذائية ينظم جولات على مصانع المخللات
الإقتصاد :قسم الصناعات الغذائية ينظم جولات على مصانع المخللات

غزة- الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في دائرة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات على مصانع المخللات في محافظتي غزة والوسطى.

 وتفقدت الطواقم خطوط الإنتاج والمواد الخام المستخدمة بالتصنيع وكذلك عدد العمال داخل المصانع وإجراءات التراخيص المتعلقة بمصانع المخللات.

وأشارت الطواقم إلى ضرورة التزام أصحاب مصانع المخللات بالاشتراطات الصحية داخل هذه المنشآت واعتمادها بطاقات البيان الخاصة بالمنتجات المراد تسويقها حسب المواصفات.

 وفي نفس السياق تابعت طواقم قسم الصناعات الغذائية تجديد التراخيص في المحافظة الوسطى لعدد من مصانع البسكويت والشبس ومدى اتباعهم للإجراءات الصحية والسليمة.

148349895_1884544561693660_7585638747769768519_o الإقتصاد :قسم الصناعات الغذائية ينظم جولات على مصانع المخللات
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