المباحث العامة تكشف قضية اختلاس بنصف مليون شيكل

غزة- الرأي

تمكنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، من كشف قضية اختلاس مبالغ مالية بقيمة نصف مليون شيكل من إحدى شركات المقاولات في محافظة غزة.

وأوضحت المباحث أنها تلقت شكوى من مدير شركة مقاولات تُفيد بتعرض شركته لحالة اختلاس بمبالغ كبيرة من مصادر مجهولة.

وأشارت إلى أن طواقمها شرعت على الفور بعمل التحريات اللازمة وجمع الأدلة ومراجعة سجلات الشركة والموظفين فيها، مضيفةً "خلال عمليات البحث والمتابعة وقع الاشتباه بإحدى موظفات الشركة والتي تعمل محاسبة منذ أكثر من 12 عاماً".

ولفتت المباحث إلى أنه جرى استدعاء المشتبه بها، وخلال التحقيق الأولي معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت باختلاس مبلغ 500 ألف شيكل عن طريق تحويل شيكات بدون علم إدارة الشركة.

وأكدت المباحث العامة تحويل القضية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.