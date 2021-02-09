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بحثت عدة ملفات تخص وزارة الداخلية

"التشريعي"تعقد جلسة استماع لرئيس العمل الحكومي والداخلية

09 شباط / فبراير 2021 12:47

"التشريعي" تلتقي رئيس لجنة العمل الحكومي وأركان وزارة الداخلية

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، جلسة استماع ونقاش لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، وأركان وزارة الداخلية حيث حضر عنها اللواء ناصر مصلح، والعميد بهجت أبو سلطان، واللواء أبو ياسر أبو وطفة لمناقشة العديد من القضايا.

وحضر اللقاء كل من النائب م. إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن، والنائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية، والنائب سالم سلامة، والنائب يونس أبو دقة، والنائب جميلة الشنطي.

وأوضح مقرر لجنة الداخلية النائب د. مروان أبو راس، أن اللقاء كان حيويا ومفيداً حيث تم البحث في طبيعة عمل وزارة الداخلية وأجهزتها في الآونة الراهنة خاصة في ظل تعديل العمل فيما يتعلق بالإغلاق الخاص بجائحة كورونا، والانتشار الكبير للأجهزة الأمنية من اجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في المجتمع.

وأكد د. أبو راس، أنه جرى الاتفاق مع لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الداخلية على الكثير من القضايا التي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن اللقاء أثمر عن التوصل للعديد من الاتفاق مع اللجنة الحكومية لدعم القطاع الأمني واسناده، والعمل على حل بعض القضايا المتعلقة بشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

من جهته؛ أوضح د. عوض تشكيل لجان مع وزارة الداخلية والجهات المختصة للوصول لحلول لكل القضايا التي طرحت، مؤكداً أهمية دعم واسناد وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

في إطار منفصل؛ عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي اجتماعاً دورياً ناقشت العديد من الشكاوى المحالة للجنة، إلى جانب إقرار خطة اللجنة للأشهر القادمة، كما تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والمتعلق بجمعية الرحمة الكويتية.

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