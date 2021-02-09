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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ أكثر من 300 مهمة خلال يناير

09 شباط / فبراير 2021 12:53

الدفاع المدني برفح يُنفِّذ أكثر من 300 مهمة خلال يناير
الدفاع المدني برفح يُنفِّذ أكثر من 300 مهمة خلال يناير

رفح- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح "375"، مهمة خلال شهر يناير من العام الحالي 2021، شملت مهام إطفاء وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن المهام المُنفذة خلال تلك الفترة شملت "35" مهمة إطفاء و"9" مهام اسناد من صهريج المياه لسيارة الإطفاء، وتنفيذ "34" مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن"56" مواطناً من داخل المحافظة.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 68" معاملة لعدد من المصانع وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

وأفاد مدير الدفاع المدني برفح أن نداءات الاستغاثة تعاملت معها طواقم الدفاع المدني في غرفة العمليات المركزية بلغت "155" نداءً استغاثة.

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