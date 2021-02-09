كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء (10 فبراير).

وأوضحت الداخلية أن السفر غداً سيكون للحافلات المتبقية من عمل اليوم الثلاثاء + الحافلتان (الأولى والثانية) من الكشف الجديد (رقم 1 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت جميع المسافرين في الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.

وبينت أنه على المسافرين في بقية الحافلات (الثالثة حتى السادسة) من الكشف رقم (1)، انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.

رابط الكشف رقم (1) لعام 2021 (اضغط هنا)