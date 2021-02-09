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خلال استقباله لنائب السفير " خالد الحردان"

"هنية" يشكر دعم قطر للرياضة الفلسطينية

09 شباط / فبراير 2021 01:53

"هنية" يشكر دعم قطر للرياضة الفلسطينية

غزة- الرأي

شكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب، جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص منح مالية لتطوير الرياضة الفلسطينية وإعادة إعمار مجمع فلسطين الرياضي.

جاء ذلك، خلال زيارة خالد الحردان نائب السفير القطري، لمجمع فلسطين اليوم الثلاثاء، والتي تأتي تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني في دولة قط.

ونقل هنية باسم الأسرة الرياضية التحية للسفير محمد العمادي ودولة قطر تقديرا لما  تم تقديمه من جهود متواصلة في دعم الرياضة الفلسطينية وخاصة في مجال البنية التحتية الرياضية وإعادة إعمار مجمع فلسطين بعد تعرضه للدمار عام 2012 إثر استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث عن احتياجات القطاع الرياضي، ومتطلبات استمرار النشاط وتحقيق الإنجازات الرياضية.

بدوره أشاد السفير خالد الحردان بالرياضة الفلسطينية، وأكد على العلاقة الأخوية بين الشعبين، وقال إن دعم الرياضة يمثل جانبا مهما في برامج مساندة الشعب الفلسطيني، وأضاف قائلا:" الرياضة تعتبر متنفس للشعب الفلسطيني، فهي فرصة لإظهار المواهب وأبراز القدرات في ظل الظروف المحيطة بغزة".

واصطحب هنية السفير الحردان في جولة على مرافق مجمع فلسطين استمع خلالها للخدمات التي يقدمها المجمع للرياضيين وأهميته في استضافة البطولات والأنشطة الرياضية طوال العام.

كما تم الاطلاع على المرافق التي تم تمويلها من دولة قطر في ضمن مشروع إعادة إعمار مجمع فلسطين، وزيارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني والاطلاع على خدمات الصندوق في تقديم المنحة القطرية للزواج.

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