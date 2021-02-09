الاعلام الحكومي يعزز تعاونه مع مديرية تعليم شرق غزة

غزة- الرأي

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الإعلام الحكومي يسخر كافة امكانياته ووسائله الإعلامية في خدمة العلم والتعليم وإبراز دور المؤسسات العاملة في التعليم خصوصاً في ظل الصعوبات الحالية التي يعاني منها القطاع التعليمي وأولياء الأمور والطلاب على حد سواء بسبب جائحة كورونا الحالية التي حصرت العملية التعليمية في الأساليب الإلكترونية من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا ومجتمعنا.

جاء ذلك، خلال استقبال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، وفداً من مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

وضم الوفد كلا من مازن نور الدين مدير مديرية التربية والتعليم شرق غزة، ومحمد الشنطي مسئول العلاقات العامة، وحسام خليفة مسئول دائرة الأنشطة، ومصطفى الجاعوني من العلاقات العامة.

وكان في استقبال الوفد الضيف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ومحمد حبيب مدير دائرة التنسيق مع الوزارات، ومحمود الفرا مدير دائرة العلاقات العامة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون المشترك ما بين المؤسسات الحكومية، وايمانا بالدور التكاملي الملقى عاتق الجميع للنهوض بالمؤسسة الحكومية وصولا لخدمة المجتمع وتلبية لرضى الجمهور.

و رحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً هذه الزيارة الطيبة من مديرية التربية والتعليم شرق غزة، ومبديا استعداد المكتب للتعاون المشترك مع المديرية.

بدوره عرج مازن نور الدين مدير مديرية التربية والتعليم شرق غزة خلال الزيارة بالحديث عن طبيعة عمل المؤسسة التعليمية خلال الفترة الحالية والصعوبات والتحديات التي يكثفون جهودهم من أجل تجاوزها.

وتقدم الوفد الضيف بتقديم درع تكريم لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي شاكرين له دوره المتواصل في توعية المواطنين وتزويدهم بطرق مواجهة ازمة كورونا من خلال العمل المتواصل على مدار الساعة.