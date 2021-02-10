بطولة إنكلترا: ليدز يحقق ثأرا عمره أكثر من 23 عاما

حقق ليدز يونايتد ثأرا عمره أكثر من 23 عاما على ضيفه كريستال بالاس بالفوز عليه 2-صفر الإثنين في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان ليدز يستضيف كريستال بالاس على ملعب "إيلاند رود" في مباراة ضمن الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 23 آب/أغسطس 1997 حين خسر أمامه بهدفين نظيفين، قبل أن يفترق مسار الفريقين في الـ"برميرليغ" بسبب الهبوط (عاد ليدز هذا الموسم الى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004 فيما لعب بالاس بين الكبار ثمانية مواسم فقط منذ حينها).

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي ثأر أيضا لخسارته ذهابا أمام منافسه 1-4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بفوزه الثالث في المراحل الأربع الأخيرة والعاشر بالمجمل الى جاك هاريسون الذي افتتح التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية، ولاعب بالاس السابق باتريك بامفورد الذي عزز النتيجة في الدقيقة 52.

ورفع ليدز رصيده الى 32 نقطة في المركز العاشر على حساب خصمه المقبل أرسنال الذي خسر السبت أمام أستون فيلا (صفر-1)، فيما تجمد رصيد بالاس عند 29 في المركز الثالث عشر بتلقيه الهزيمة العاشرة.